Weekend denso di impegni per il Basket Pegli

Genova. Nuovo weekend di impegni per il Basket Pegli. Oggi, in casa, scontro al vertice del campionato Under 20: alle 19,45 in via Cialli arriva l’imbattuto Cogoleto. Di fronte un gruppo che la settimana scorsa ha conosciuto la prima sconfitta in quel di Loano.

Sabato ben cinque incontri in programma. Aprono gli Esordienti 2007 alle 11,45 contro il Basket Sestri al Palasherkers. L’impianto di via Cialli ospiterà anche i tre incontri pomeridiani, nell’ordine: alle 14,30 l’Under 14 contro Pallacanestro Sestri; alle 17 l’Under 18 regionale contro Ospedaletti; alle 19 l’Under 16 di coach Oneto contro Basket Academy. Chiude la Serie C Silver di coach Costa alle 18,30 in trasferta a Sarzana.

Menu della domenica con doppia sfida casalinga per i 2003 femminili e maschili.

Le sharkerine di coach Torchia saranno in campo alle 15 contro Sestri Levante, mentre gli Under 16 Ecellenza di coach Conte alle 18 contro Novipiù Campus Piemonte.

Lunedi 3 dicembre, alle ore 18 al PalaFigoi, gli Under 16 Eccellenza ospiteranno il College Basketball di Borgomanero.