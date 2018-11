Genova. Terzetto in testa dopo tre giornate nel campionato di Serie D di pallavolo maschile. Subaru Olympia, Sabazia e Spazio sport comandano a punteggio pieno. Quattro team, invece, sono ferme al palo: a zero punti rimangono Santa Sabina, Admo, 3 Stelle villaggio Segesta, Barbudos Albenga.

Punteggio pieno e nessun set ceduto per Olympia e Sabazia. Il team di Voltri, allenato dal savonese Tricerri, ha piegato a Genova Quarto il Santa Sabina, mentre a Vado Ligure il team di Siccardi e Pannacci ha avuto la meglio sulla Adpsm2013 Rapallo. Tre a zero anche per la Spazio sport, che ha piegato la 3 Stelle villaggio.

A sei punti un altro terzetto: Cus Genova, Serrafrutta Alassio e Volley Primavera. Per i biancorossi vittoria comoda in tre set contro i Barbudos Albenga. Tre a zero anche per gli alassini allenati da Luca Mantoan e Sonia Bertolotto. Tre a uno, invece, per il Volley Primavera: gli imperiesi hanno piegato al quarto set il Maremola volley.