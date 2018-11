Genova. Dopo cinque giornate il Casarza Ligure continua la sua corsa in vetta nel girone B del campionato di Serie D di pallavolo femminile. Albaro e Subaru Olympia distano rispettivamente quattro e cinque punti.

A La Spezia il Casarza Ligure ha superato in quattro set le padrone di casa dell’Elses pallavolo Spezia: i tre punti portano avanti una corsa che non conosce ostacoli.

Albaro ha espugnato il campo della Normac: a Genova Prato sono serviti quattro set per assegnare i tre punti in palio.

Imbattuta anche l’Olympia, che è terza a causa delle vittorie al tie break: nel quinto turno le voltresi hanno superato a Sarzana la Lunezia in quattro set, portando a casa tre punti.

Quarta piazza per la Serteco, che ha sconfitto il Santa Sabina in tre set; tre a zero, ma casalingo, per il Podenzana volley, che ha superato il Paladonbosco pallavolo Genova nella palestra di Tresana.