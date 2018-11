Genova. Al momento è confermata alle 15 la riapertura di via Siffredi a Cornigliano dove i cantieri per la realizzazione del Lotto 10 procedono per consentire alla città di avere – forse già a fine mese – un collegamento diretto tra la Strada Guido Rossa e il casello di Genova Aeroporto. “Questo permetterà al traffico di Cornigliano di venire sgravato da una grande quantità di mezzi”, ha detto ieri notte il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari assistendo al montaggio dell’impalcato di alluminio che dovrebbe completare il viadotto.

Oggi, però, ancora modifiche e limitazioni al traffico (viaggiano regolarmente i treni) tra il ponente cittadino e il centro. L’invito è quello a utilizzare i mezzi pubblici, ma nel caso ecco le alternative viarie.

Direttrice ponente-levante. Sia il traffico privato sia i mezzi del trasporto pubblico saranno dirottati su via della Superba, la nuova arteria in aree Ilva solitamente accessibile solo ai mezzi pesanti e di servizio. La rampa si imbocca in via Albareto, poi dalla rotonda di Aeroporto si entra nella strada, fino alla rotatoria di San Giovanni d’Acri da dove è possibile proseguire normalmente.

Direttrice levante-ponente. I veicoli provenienti dalla strada Guido Rossa e via Cornigliano saranno dirottati sulla rampa di ingresso all’autostrada da dove potranno imboccare l’autostrada o, tramite il sovrappasso che conduce alla collina di Erzelli, riprendere in discesa la rampa che conduce a ponente verso Sestri. Resta aperta la strada di Borzoli, che però è vietata ai mezzi pesanti. I tir direzione ponente possono percorrere via della Superba.