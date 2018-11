Via 30 Giugno aperta o chiusa? In Valpolcevera montati i pannelli a messaggio variabile

Genova. Non solo l’apertura di corso Perrone, da oggi arrivano in Valpolcevera anche i tanto attesi pannelli a messaggio variabile allestiti dal Comune per avvertire i cittadini dell’eventuale chiusura di via 30 giugno a causa dell’allar,me dei sensori montati sui monconi del viadotto Morandi.

In queste ore dovrebbero essere ultimate le operazioni per farli entrare in funzione. Sono stati montati entrambi a nord di ponte Morandi, uno all’altezza di ponte degli Alpini a Bolzaneto e l’altro in zona centro Commerciale Aquilone.

Restano comunque in vigore i messaggi attraverso Telegram ai quali il Comune potrebbe aggiungere eventuali comunicazioni su corso Perrone, la cui riapertura è prevista proprio oggi. Anche corso Perrone sarà legata all’attività dei sensori e il traffico sarà dunque regolato da semafori.