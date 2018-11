Vela invernale, nel weekend la seconda tornata del Golfo del Tigullio

Lavagna. La pioggia prevista in questi giorni rende davvero incerto il secondo fine settimana di confronti nella quarantatreesima edizione del Campionato invernale Golfo del Tigullio, la tradizionale competizione di vela d’altura organizzata dal Comitatocircoli velici del Tigullio, composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante.

Sabato 10 e domenica 11 novembre ben 3 prove con vento di scirocco. Per sabato 24 è prevista una flebile tramontana, in aumento domenica. Il totale dei partecipanti raggiunge quota 40, in ragione dell’iscrizione di Foxy Lady, un x35, e X Blue One, un xp33. “In termini di partecipazione, l’obiettivo può dirsi raggiunto con 40 imbarcazioni ai nastri di partenza del secondo week end di regate – commenta Franco Noceti, presidente Comitato circoli velici del Tigullio – Confidiamo in nuovi arrivi per la seconda manche a gennaio”.

Ecco la situazione classe per classe. Nella classe ORC 1-2 sono addirittura tre i vincitori in tre prove: Chestress 3 (Giancarlo Ghislanzoni), Amelie (Profumo, Clavarino, Besio) e Capitani Coraggiosi (Felcini, Santoro), in testa alla classifica e quindi sarà grande bagarre per il successo nella prima manche. In classe ORC 3-5 brilla Aria di Burrasca nelle prime due regate, sempre davanti a Baciottinho (Roberto Gagliardi) e Free Lance (Federico Bianchi). Nella terza prova, vince Baciottinho. La classifica vede davanti Salmoiraghi, poi Gagliardi e Bianchi.

I risultati della classe Libera, nel gruppo 0, premiano momentaneamente Aria (Giuliano Azzimonti, Roberto Preda). Filotto di affermazioni, invece, nel gruppo A, dove a dominare è Mister Crab di Roberto Diana. Grande battaglia nel gruppo B: all’esordio successo per Miran (Sergio Somaglia) ma poi a imporsi nei successivi due confronti è Falco di Adelaide Giromella. Il leader della categoria J80 è Jeniale EuroSystem di Massimo Rama. Sabato sera, alla Darsena di Santa Margherita Ligure sotto la congiunta regia di CV Santa Margherita Ligure e LNI Santa Margherita Ligure, si terrà la tradizionale conviviale.

Tra i partner vicini a questa manifestazione sempre Porto di Lavagna, che garantisce gli ormeggi a tutti i partecipanti non in arrivo dal Tigullio per l’intera durata dell’evento, e Quantum, assieme a Grondona. La Crew Corner riserverà uno sconto importante per i regatanti sui marchi Helly Hansen e Musto.