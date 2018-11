A Bolzaneto apre il nuovo sportello di prossimità del tribunale, c’è anche il ministro Bonafede

Genova. Domani mattina, mercoledì 21 novembre, sarà inaugurato l’ufficio di prossimità di Genova Bolzaneto per la Valpolcevera, alla presenza del ministro della giustizia, avvocato Alfonso Bonafede.

Si tratta d’un ufficio che, sulla falsariga di quello inaugurato sei mesi fa a Chiavari, mira a fornire un servizio giudiziario vicino a un territorio segnato dal crollo del Ponte Morandi e quindi oggi “più distante” dal centro. Ed è la fase iniziale del progetto del ministero della Giustizia per la costituzione di uffici di prossimità, nell’ambito del PON governance e capacità istituzionale, che ha visto partire come regioni sperimentali Liguria, Toscana e Piemonte; il progetto coinvolgerà tutte le regioni italiane, con lo scopo di delocalizzare le funzioni giudiziarie sul territorio.

L’Ufficio di prossimità è un punto decentrato sul territorio, rispetto al tribunale, per erogare ai cittadini servizi informativi di carattere giuridico accompagnandoli nel percorso che, dall’espressione d’un bisogno personale e sociale, arrivi alla formulazione d’una domanda da trattare nel settore della volontaria giurisdizione sino al ritiro del provvedimento giudiziario.

Parteciperanno alla firma del protocollo e all’evento anche il presidente del Tribunale Enrico Ravera, i rappresentanti politici di Regione Liguria, Comune di Genova e municipio Valpolcevera, il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova, avv. Alessandro Vaccaro, ed i rappresentanti di ASL3 Genovese ed Alisa.

Alle 11 di mercoledì quindi la sottoscrizione del protocollo operativo presso il Teatro Govi in via Pastorino 23r, Genova Bolzaneto; a seguire sopralluogo presso la sede dell’Ufficio di prossimità presso la sede ASL3-DSS10, in via Bonghi 6, Genova Bolzaneto