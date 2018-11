Val Polcevera, interruzione idrica martedì 20 novembre

Genova. Iren Acqua comunica che, per lavori connessi alle modifiche viarie al Ponte San Francesco, il giorno

martedì 20 novembre dalle ore 8 alle 17, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze, allacciate nelle seguenti vie del

Comune di Genova.

Via San Donà di Piave dal cv 18 al cv38; via al ponte di Teglia; salita Cà dei Trenta; via Castel Morrone; via U.Polonio; salita inferiore di Murta; via Antonietta Massuccone Mazzini; salita Murta; via Monfenera; via Doge Giovanni da Murta; va Asilo infantile di Murta; via Pozzoni; via Alla Chiesa di Murta; via Favale; salita Carpinello; salita Ronco; via Scarpino; via dei Nicolli.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente