Val Polcevera, attivati due pannelli per comunicare variazioni viabilità

Genova. Sono attivi i due pannelli a messaggio variabile posti in Val Polcevera, nella zona di Ponte Morandi e precisamente in via al Santuario N.S. della Guardia (a monte del ponte Divisione Alpina) e in via Mercati Generali (a monte del bivio per Morego), utili per comunicare in tempo reale le variazioni sulla viabilità della Valpolcevera.

Sarà la Centrale Operativa della Polizia Locale a gestire la procedura per l’invio dei messaggi, a seguito della ricezione degli alert da parte del sistema di monitoraggio del ponte Morandi troncone ovest, per un’immediata comunicazione alla cittadinanza dell’eventuale chiusura di strade.

Con la riapertura di corso Perrone si sta aggiornando anche la procedura di avviso sul canale Telegram, con il quale la Protezione Civile fornisce anche un servizio dedicato alla eventuale chiusura e riapertura alla viabilità di via 30 Giugno 1960. Agli utenti già iscritti a quella piattaforma di messaggistica istantanea basterà iscriversi al canale @ProtCivComuneGe, per gli altri prima sarà necessario scaricare la app.

“È stato importantissimo adeguare al più presto le modalità di comunicazione ai cittadini degli avvisi relativi alla viabilità della Val Polcevera – dichiara il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino – e per questo ringrazio per la collaborazione As.Ter, e la Polizia Locale. Si tratta di un sistema che ha bisogno di un aggiornamento costante e tempestivo della cittadinanza e la Protezione Civile del Comune di Genova svolge un ruolo di primo piano per fare in modo che possa funzionare al meglio”.