Urban promo, alla triennale di Milano 50 giovani in concorso su riqualificazione Genova

Genova. Ancora Genova sotto i riflettori dell’edizione 2018 di Urban Promo, intitolata “Progetti per il Paese”, che si è chiusa ieri alla Triennale di Milano a cura dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e di Urbit.

Durante il workshop Urban Promo Giovani, concorso internazionale rivolto agli studenti dei corsi di progettazione territoriale delle università, 50 aspiranti urbanisti da tutta Italia hanno lanciato idee per riqualificare il percorso fra Stazione Marittima e piazza Caricamento, con l’obiettivo di facilitare il passaggio e accrescere l’interazione fra il porto antico e il centro storico.

I partecipanti al concorso, voluto dalla Camera di Commercio di Genova, sono stati chiamati a proporre progetti per riempire spazi attualmente vuoti o inutilizzati come l’Hennebique, piazza Statuto e la stessa piazza Caricamento. Fra le idee lanciate durante il workshop, durato in tutto due ore, molto verde urbano – incluso un raingarden con piante acquatiche alimentato ad acqua piovana in piazza Caricamento – mobilità elettrica, percorsi ciclabili e un sistema di orti urbani in zona Hennebique, con annessa area ristorazione in piazza Statuto. Il progetto vincitore, che si è aggiudicato un premio del valore di 1000 euro, intitolato “Tra le note”, si ispira alla Genova dei cantautori e propone uno spazio polivalente per la musica all’Hennebique, uno per concerti dal vivo notturni in piazza Statuto e una vera e propria rambla in via Gramsci.

“L’obiettivo del concorso – ha commentato Marina Porotto che ha partecipato alla sua ideazione per Ascom-Confcommercio – è trovare nuovi stimoli per valorizzare il fronte mare del nostro centro storico, che anche nelle zone ormai riqualificate continua a sembrare impenetrabile quando lo si guarda dal porto. Chi arriva dal porto antico, dalla darsena o dalla stazione marittima, insomma, deve essere incoraggiato ad addentrarsi senza timori nei caruggi e nelle piazzette, che oggi sono accoglienti e animati. E i ragazzi in concorso hanno centrato perfettamente l’obiettivo”.

Ieri mattina, infine, il convegno “Porti città territori. Le nuove dimensioni della pianificazione portuale” ha dato spazio all’intervento del segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia su “Il caso Genova: il porto e il centro storico, guardare la storia per progettare il futuro”. Una riflessione sul rapporto fra città e porto in un confronto fra studiosi di pianificazione territoriale e rappresentanti dei principali porti italiani.