Un convegno sulla pet therapy aperto a tutti al centro civico Buranello di Sampierdarena

Genova. Domani, venerdì 23 Novembre, dalle 15 alle 18, al centro civico Buranello di Sampierdarena, avrà luogo il convegno sulla pet therapy, ossia una pratica di supporto insieme ad altre forme di terapia tradizionali, che utilizza gli effetti positivi scaturiti attraverso la vicinanza degli animali con le persone.‬

La consigliera del municipio Centro Ovest Serena Russo insieme al consigliere comunale Fabio Ariotti, entrambi Lega, hanno realizzato questo convegno con la partecipazione della Lega del Cane di Genova e il Centro Martin Buber, diretto a sensibilizzare il tema proposto, attraverso l’ausilio di una squadra di professionisti, che saranno presenti allo stesso, per informare la cittadinanza su questa bellissima ed utile, forma di terapia “dolce” basata sull’interazione uomo – animale.

“Questa forma di terapia, basata sull’assistenza fornita da animali domestici come cani, gatti, conigli – dice Russo – si affianca alle altre terapie, per la cura della disabilità sia psichica sia fisica, oltreché per i disturbi di apprendimento quali ad esempio, ansia e autismo”. “Gli animali sono componenti della famiglia – continua Ariotti – i temi da affrontare in questo mondo sono molteplici e questo della pet therapy è sicuro tra quelli più importanti. Sarà la prima di tante iniziative, invito tutta la cittadinanza a partecipare affinché in molti conoscano il tema così delicato e interessante”.

L’ingresso è libero.