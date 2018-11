Un bando da 1 milione di euro per startup innovative nell’ambito della silver economy

Genova. “A Milano si stanno arrabbiando perché per una volta siamo più avanti di loro, ma un conto è portare gli anziani a Cernusco sul Naviglio, un conto è portarli sulle alture di Rapallo”, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci usa l’ironia per raccontare come la città si stia muovendo sul tema dell’economia legata alla terza età, la cosiddetta “silver economy”.

Il Comune ha stanziato 1 milione di euro per un bando che sarà attivato il prossimo 21 novembre. L’obbiettivo del bando, presentato questa mattina a palazzo Tursi davanti ad alcuni dei soggetti interessati, sarà facilitare lo sviluppo di startup e spinoff universitari che operino nell’ambito dell’organizzazione di attività per il tempo libero per gli anziani, di progetti per la mobilità, di idee per limitare l’isolamento degli over60, di assistenza alla persona, invecchiamento attivo e attività finanziarie.

Le imprese, per accedere ai fondi, dovranno costituirsi come startup innovative e insediarsi nei quartieri del centro storico o della periferia di ponente e Valpolcevera. Il 15 maggio 2019 si prevede la pubblicazione della graduatoria finale. Il finanziamento servirà per sostenere quasi ogni tipo di spesa, dall’acquisto di materiale alle spese di locazione alle spese per depositare brevetti, ma non per il costo del personale.