Un albero di Natale con i materiali di recupero del Polcevera per ricordare le 43 vittime del ponte

Genova Un albero di Natale fatto con i materiali di recupero del Polcevera e 43 rami per non dimenticare le vittime del ponte. È questo il senso di ‘Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova. 43 artisti reinterpretano lo spirito della Natività’, una delle iniziative per il Natale genovese che sono state presentate oggi tra quelle messe a punto dalle istituzioni per le festività.

L’installazione, a cura della Fondazione Mario Novaro, sarà posizionata nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria.

Su ogni ramo sarà presente un’opera d’arte che verrà poi messa all’asta per beneficienza.