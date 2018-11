Treni, dal 9 dicembre un nuovo Frecciargento tra Genova e Roma Fiumicino

Genova. Come anticipato qualche giorno fa, arriva la conferma ufficiale del nuovo collegamento in alta velocità tra Genova e l’aeroporto di Fiumicino. L’annuncio da Trenitalia in occasione della presentazione dell’orario invernale.

Il nuovo treno veloce, un Frecciargento, sarà attivo dal 9 dicembre e fa parte di una serie di nuove corse per lo scalo della capitale.

Il collegamento Frecciargento partirà da Genova Piazza Principe alle ore 6.10 e arrivo a Fiumicino Aeroporto alle 10.37 con fermate a Genova Brignole, La Spezia, Pisa, Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina (ore 9.54); il ritorno partirà da Roma Fiumicino alle 19.08 fermerà a Roma Tiburtina alle 19.50, Firenze Campo Marte, Pisa, La Spezia e Genova Brignole per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23.40.

Per Genova un’alternativa interessante, a questo punto, all’aereo, visti i prezzi ancora molto alti dei voli per Roma, su cui sia gli enti locali sia il Colombo stanno cercando di agire.

Confermati i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia, i dodici Frecciabianca che collegano Roma con Genova sulla linea Tirrenica Nord e i collegamenti internazionali Thello diurni sulla rotta Milano – Genova – Nizza – Marsiglia.