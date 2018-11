Traghetti, Gnv attiva il collegamento tra Genova e Olbia

Genova. GNV dopo l’apertura delle prenotazioni per la stagione 2019 ha confermato la linea estiva Genova-Porto Torres, e da venerdì 16 novembre sarà possibile prenotare anche i viaggi Genova-Olbia.

Le partenze da Genova, con la possibilità di scegliere come destinazione Olbia o Porto Torres, consentiranno un’offerta più ampia sulla destinazione Sardegna: “Il collegamento tra Liguria e Sardegna si conferma fondamentale – spiega GnV – con particolare riferimento alle famiglie che scelgono di raggiungere la propria meta in totale relax e comodità, godendo dei servizi di bordo pensati per l’ospitalità e l’animazione dei più piccoli, un’ampia scelta di sistemazioni tra poltrone, cabine interne, cabine vista mare e suite, spazi di bordo confortevoli e luminosi e una ristorazione curata e accogliente”.

GNV aumenta la propria offerta, passando da 6 a 7 linee sul mercato domestico, di cui 5 attive tutto l’anno da e per la Sicilia e 2 collegamenti stagionali per la Sardegna verso Porto Torres e Olbia, oltre alle 11 linee internazionali da e per Tunisia, Marocco, Spagna, Francia e Albania.