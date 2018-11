Tonno e spada congelato venduto come fresco all’ingrosso, scattano denunce in un’azienda genovese

Genova. Un mese impegnativo per la guardia costiera della Liguria nell’ambito dei controlli sul pesce pescato e commercializzato. “November Fish 2018”: controlli a tappeto in Liguria, Piemonte e Lombardia.

A Genova, in particolare, sono stati eseguiti numerosi controlli presso esercizi commerciali “etnici”, ristoranti, pescherie e mezzi di trasporto. Qui su più prodotti sono emerse lacune su etichette e monitoraggio e si è potuto risalire, grazie ad una verifica a ritroso sulla filiera, alle aziende all’ingrosso importatrici, tutte nel milanese, che introducevano sul mercato nazionale numerosi prodotti senza le informazioni obbligatorie per il consumatore finale.

Altri controlli, svolti tra Lombardia e Liguria, hanno portato al sequestro di 4 tonnellate di prodotti ittici e la contestazione 24 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di circa 45.000 euro.

Uno dei casi di indagine più rilevanti di tutta l’operazione riguarda una nota azienda della grande distribuzione genovese, che rifornisce abitualmente i ristoranti dell’intera regione. Nel corso di un controllo su strada è stato appurato che tale società commercializzava tonno e pesce spada decongelati, sottovuoto, indicandoli sui documenti come “prodotto fresco”. Il titolare della società e due dipendenti sono stati denunciati a piede libero per il reato di frode in commercio, commesso ai danni di acquirenti e consumatori nonché per il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie i controlli sulla filiera ittica saranno ulteriormente incrementati, per scongiurare che i “furbetti” possano approfittare del periodo di maggior consumo per rifilare prodotti non garantiti o di qualità inferiore rispetto al prezzo pagato.