Terzo Valico e Gronda, arriva anche l’aiuto “del cielo”. Messa di supporto nei cantieri di Trasta

Genova. Nel dibattito sulle grandi opere, che in queste ore sta infiammando la politica locale e nazionale, arriva anche il contributo “del cielo”, e dei suoi rappresentanti in terra.

I segretari generali di Genova e Liguria di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, infatti, sono stati ricevuti oggi da Don Franco Molinari, Cappellano del lavoro, per ribadire le preoccupazioni degli edili liguri sul futuro delle grandi opere. Presenti anche le RSU del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario.

“Le parole di Don Franco Molinari sono state importanti – spiegano Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Genova e Liguria – ha ribadito la sua vicinanza sottolineando ancora una volta quanto siano fondamentali per la nostra regione infrastrutture come il Terzo Valico e la Gronda. Ora ci aspettiamo segnali ufficiali da parte del Governo sottolineando ancora una volta che un’opera non deve assolutamente escludere l’altra”.

Il 19 dicembre Don Molinari celebrerà l’eucarestia alle 13 presso il campo base di Trasta: un cantiere che “val bene una messa”.