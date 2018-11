Teatro, arriva “A Christmas Carol – il Musical”. Incassi in supporto alla Band degli Orsi onlus

Genova. Dopo il successo del musical “Il Principe Ranocchio”, che sarà in scena la prossima stagione teatrale, per il 4° anno consecutivo e candidato agli Italian Musical Awards come migliori musiche e spettacolo originale, la Compagnia BIT presenta la nuova produzione originale “A Christmas Carol – il Musical”, prodotto interamente in Italia e in italiano.

A Genova lo spettacolo è organizzato da Teatrolandia ed andrà in scena al Politeama Genovese dal 28 Novembre al 3 Dicembre 2018 con il patrocinio della Onlus La Band degli Orsi (realtà genovese di volontariato che ha la missione di migliorare l’accoglienza per i piccoli ospiti dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e per le loro famiglie, alla quale sarà destinata parte degli incassi) .

Il Cast è composto da 32 attori e comparse tra cui i bambini provenienti dalla scuola di teatro La Quinta Praticabile di Genova diretta da Modestina Caputo.