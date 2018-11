Sospensione idrica per lavori in zona Brignole posticipata da oggi a questa notte

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di un imprevisto, i lavori programmati per oggi Lunedì 26 Novembre 2018, dalle ore 14.00 alle 20.00, sono stati posticipati come orario in modo da limitare il disagio alle utenze.

L’erogazione idrica sarà sospesa quindi dalle ore 21.00 del 26 Novembre fino alle ore 6.00 del 27 Novembre alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Gropallo

• Via Montesano

• Piazza Brignole

• Salita delle Fieschine

• Via Felice Romani

• Via Claudio Carcassi

• Piazza Giorgio Labò

E soltanto agli utenti allacciati solo a due delle tre tubazioni presenti nelle vie:

• Via SS. Giacomo e Filippo

• Via E de Amicis

• Via Roma

Cali di pressione potrebbero verificarsi nella zona di Carignano, nelle vie Dodici Ottobre, Viale Cinque Dicembre, Corso Andrea Podestà e vie limitrofe, e nella zona di Via Galata, Via San Vincenzo, Via Colombo e Piazza Colombo e vie limitrofe.