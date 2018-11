Silver Economy, Comune lancia “call for ideas”. Vinacci: “Vogliamo a Genova gli innovatori del settore”

Genova. Una call for ideas per raccogliere nuove idee progettuali a favore della Silver Economy è quella che è stata lanciata questa mattina a Palazzo Tursi dall’assessore allo Sviluppo e promozione economica della città Giancarlo Vinacci.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto la scorsa primavera dal Forum – la cui seconda edizione si svolgerà il 13 e 14 giugno 2019 – l’Amministrazione continua fortemente a puntare sulla Silver Economy intesa come luogo ideale, strutturato e organizzato a complemento della seconda giovinezza, così come su tutte le attività che possono contribuire al suo sviluppo e all’insediamento di aziende sul nostro territorio. Lo fa anche sostenendo gli investimenti e i servizi dedicati al consolidamento di imprese ad elevato contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e di nuovi prodotti e servizi ad alta tecnologia o innovazione.

«Questa è una call for ideas per la presentazione di progetti che possano aiutarci a sviluppare l’ultima, e la più recente, delle linee strategiche di sviluppo del nostro territorio che ha già tutte le carte in regola per primeggiare anche nell’ambito della Silver Economy – dichiara Giancarlo Vinacci – Si tratta di una chiamata per attirare a Genova gli innovatori del settore. Ci aiuterà a favorire nuovi insediamenti e a creare nuovi posti di lavoro per i nostri giovani a supporto della fascia di popolazione con maggior capacità di spesa e con maggior voglia di impiegare con soddisfazione il periodo intercorrente tra la seconda giovinezza, il nostro target, e la terza età».