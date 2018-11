Sestri Ponente, partono i lavori sul ponte di via Rollino, traffico interdetto e linee bus sostitutive

Genova. Da lunedì 19 novembre partono i lavori sul ponte di via Rollino che scavalca il rio Molinassi. Il traffico veicolare sarà quindi interdetto. Previste dunque anche modifiche alle linee Amt 51, GA e 52.

Le linee 51 e GA saranno temporaneamente soppresse e sostituite da una linea sostitutiva. La linea 52 subirà modifiche di orario.

La linea I32 (Sestri – via Rollino) effettuerà il seguente percorso:

Direzione monte: via Da Persico (capolinea presso la fermata bus cod. 1771 altezza civico 9), via S. G. Battista, salita Cataldi, via Rollino.

Direzione mare: via Rollino, salita Cataldi, via S.G. Battista, via Costa, piazza Baracca, via C. Menotti, piazza Baracca, via Da Persico (capolinea presso fermata bus cod. 1771 altezza civico 9).

Nelle giornate festive la linea sostitutiva effettuerà anche le consuete corse programmate per il santuario di Nostra Signora del Gazzo, in sostituzione della linea GA.

Di seguito l’orario della linea bus sostitutiva I32.

LINEA I32

ORARIO FERIALE E DEL SABATO

Da Sestri (via Da Persico) a via Rollino

0545 0615 0650 0730 0810 0850 0930 1010 1050 1130 1210 1250 1330 1410 1450 1530 1610 1650 1730 1810 1850 1930 2010 2050 2130 2210

Da via Rollino a Sestri (via Da Persico)

0530 0600 0635 0710 0750 0830 0910 0950 1030 1110 1150 1230 1310 1350 14301510 1550 1630 1710 1750 1830 1910 1950 2030 2110 2150

ORARIO FESTIVO

Da Sestri (Via Da Persico) a via Rollino

0910 0950 1235 1320 1405 1445 1730 1810 1850 1930 2010 2050 2130 2210

Da via Rollino a Sestri (via Da Persico)

0850 0930 1010 1255 1340 1425 1505 1750 1830 1910 1950 2030 2110 2150

LINEA I32 BARRATA

ORARIO FESTIVO in vigore dal 25/11/2018 al 16/06/2019

Da Sestri (via Da Persico) a Santuario N.S. del Gazzo

1030 1130 1530 1630

Da Santuario N.S. del Gazzo a Sestri via Da Persico)

1100 1200 1600 1700

La linea 52 modificherà gli orari, mentre il percorso resterà invariato. Di seguito il nuovo orario in vigore dal 19 novembre.

LINEA 52

ORARIO FERIALE E DEL SABATO

Da via Biancheri (Sestri) a Cimitero Sestri

0550 0608 0625 0643 0700 0718 0731 0744 0757 0810 0823 0836 0849 0902 0915 0928 0941 0954 1007 1019 1032 1045 1058 1110 1123 1136 1148 1201 1214 12261238 1251 1303 1315 1328 1340 1352 1405 1417 1429 1442 1454 1506 1519 1531 1543 1556 1608 1621 1634 1646 1659 1712 1725 1738 1751 1804 1817 1829 1842 1855 1907 1920 1936 1952 2008 2024 2040 2112 2220

Da Cimitero Sestri a via Biancheri (Sestri)

0530 0548 0605 0623 0640 0658 0710 0722 0735 0748 0801 0814 0827 0840 0853 0906 0919 0932 0945 0958 1011 1024 1037 1050 1103 1116 1128 1141 1154 12061218 1231 1243 1255 1308 1320 1332 1345 1357 1409 1422 1434 1446 1459 1511 1523 1536 1548 1600 1613 1625 1638 1651 1704 1717 1730 1743 1756 1809 1822 1835 1847 1900 1913 1925 1952 2008 2024 2040 2056 2130

ORARIO FESTIVO

Da via Biancheri (Sestri) a Cimitero Sestri

0633 0646 0700 0715 0730 0745 0800 0820 0840 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1340 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1820 1840 1900 1920 1940 2000 2020 2045 2120

Da Cimitero Sestri a via Biancheri (Sestri)

0645 0700 0715 0730 0745 0800 0820 0840 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1820 1840 1900 1920 1940 2000 2020 2040 2105 2140

LINEA 52/

ORARIO FERIALE E DEL SABATO

Da via Merano (Sestri) a Cimitero Sestri

0521 0539 0657

Da Cimitero Sestri a via Travi (Sestri)

2240

ORARIO FESTIVO

Da Cimitero Sestri a via Travi (Sestri)

2240