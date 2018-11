Sestri Levante, via libera alla raccolta del legname spiaggiato per i cittadini. Quello che rimane sarà bruciato

Genova. Il grave maltempo di fine ottobre ha, tra le altre cose, lasciato depositata una abbondante quantità di materiale ligneo sulle aree demaniali, che occorre ora asportare e pulire, per le parti di competenza dei concessionari degli stabilimenti balneari e del Comune per le spiagge libere, anche per evitare che vada a costituire ulteriore fonte di rischio in occasione di possibili ulteriori eventi.

Per questa ragione il Sindaco di Sestri Levante ha emesso una Ordinanza con la quale si informano i cittadini che il materiale ligneo depositato sulle spiagge è a disposizione dei privati cittadini, ai fini della combustione in impianti termici previa verifica, da parte degli organi di Polizia Municipale, dell’assenza di materiale estraneo.

I cittadini interessati sono autorizzati alla raccolta del materiale ligneo accumulato sulla spiaggia solo per uso personale e senza scopi di lucro, con l’impiego eventuale di mezzi meccanici limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto fuori dall’area demaniale. La responsabilità della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni è potrà avvenire dalle 7,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato.

In caso la soluzione sopra descritta non fosse risolutiva de per l’eliminazione completa del legname, i concessionari degli stabilimenti balneari potranno procedere all’abbruciamento del materiale direttamente sull’arenile adottando però una serie di prescrizioni, descritte all’interno dell’ordinanza