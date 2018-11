Genova. Ieri, nel recupero del 7° turno, l’Unione Sanremo ha vinto sul campo dello Stresa per 2 a 1; matuziani a segno con Molino e Fall, per i locali rete di Scienza.

Per quanto concerne le decisioni del giudice sportivo, Francesco Virdis (Savona) è stato squalificato per due giornate in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento, colpito con una gomitata alla schiena un calciatore avversario”.

Diego De Souza Simoes (Bra), Nicola Segato (Lecco), Raffaele Rosato (Stresa), Giorgio Conrotto (Folgore Caratese), Alessandro Videtta (Unione Sanremo) dovranno saltare la prossima gara.

La classifica marcatori dopo 11 giornate:

8 reti: Virdis (Savona), Gioè (Folgore Caratese)

7 reti: Sarr (Arconatese)

6 reti: Gasparri (Chieri)

5 reti: Sall (Pro Dronero), Scalzi, Molino (Unione Sanremo), Valenti (Ligorna), Bonaventura, Oneto (Lavagnese), D’Anna (Lecco), Baudi (Fezzanese)

4 reti: Chessa (Inveruno), Casolla (Bra), Spinosa (Unione Sanremo), Miello, Chiarabini (Ligorna), Merkaj (Chieri), Bacigalupo (Savona), Carboni (Lecco)

3 reti: Gaeta (Chieri), Fall, Taddei (Unione Sanremo), Galfrè (Pro Dronero), Santonocito (Milano City), Cappai (Casale), Pedrabissi, Castelletto (Borgosesia), Diaw (Stresa), Tognoni (Savona), Sardo (Borgaro Nobis), Sow (Arconatese), Capogna, Segato, Lisai (Lecco), A.M. Lazzaro, Broggini, Stronati, Romanini (Inveruno)

2 reti: De Bode (Milano City), Isoardi (Pro Dronero), Bettoni (Casale), Rossi, Giglio (Bra), Croci, Pondaco, Mancosu (Sestri Levante), Basso (Lavagnese), Brugnera (Stresa), Cacciatore, Monticone (Folgore Caratese), Sangarè (Pro Dronero), Spera, Panepinto (Ligorna), Lella, Moleri, Pedrocchi (Lecco), N. Lazzaro (Chieri), Diallo (Fezzanese), Mitta (Borgosesia)

1 rete: Castaldo, Rotulo, Anzaghi (Unione Sanremo), Silvestro (Lecco), Saccà, Conti, Cirrincione, Romanengo (Lavagnese), Menegazzo, Lala (Ligorna), Botturi, De Maria (Inveruno), Bonfanti, D’Ausilio Guadagno, Vavassori (Arconatese), Pavesi, Vecchiarelli, Cardini, Cintoi, Buglio, Testardi (Casale), Cambiaso, Garbini, Piacentini, Boilini (Savona), Campagna, D’Iglio, Bani (Chieri), Montante, Menabò, Citterio, Gueye (Borgaro Nobis), Spadafora, Maglie, Dutto (Pro Dronero), Bernabino, Armato, Scienza (Stresa), Orchi, Balzano, Lattarulo, Speziale, Cocuzza, Neto Pereira (Milano City), Simoes, Tettamanti, Tuzza, Ghidinelli (Bra), Bagnato, Caboni, Righetti (Sestri Levante), De Martino, Canalini, Zavatto (Fezzanese), Silvestri (Borgosesia), Daynè, Poesio (Folgore Caratese)

Autoreti: 1 Vavassori (pro Inveruno), Bratto (pro Savona), Toscano (pro Unione Sanremo), Bonfanti, Mitta (pro Chieri), Benedetto (pro Bra)