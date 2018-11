Genova. Laghezza e Admo ancora a punteggio pieno: la coppia genovese mantiene il primo posto in classifica nella Serie C di pallavolo maschile: a un punto la Zephyr trade.

La Admo ha vinto in tre set contro Sant’Antonio: il match vede così i verdeblù allenati da Simone Cremisio proseguire la corsa e prendere la testa della serie. Tre a zero anche per il Laghezza di Cecchi, che ha piegato nettamente il Santa Sabina di Mancini e Torri.

A una lunghezza di distanza incombe poi la Zephyr trading. Durissima la sfida di domenica scorsa con l’Avis Finale: al palasport Berruti i padroni di casa prima passano in vantaggio, poi rimontano un set e cedono solo al tie break per 15-10.

La 3 Stelle villaggio raggiunge poi a quota 6 punti Sant’Antonio: per loro vittoria in trasferta per 3-1 a Sanremo, contro la Grafiche Amadeo.

Due vittorie nette a chiudere il panorama della giornata di Serie C: 3-0 sia per la Pallavolo Futura Avis Bertoni, che supera il Volley Colombiera Sarzana, sia per la Spinnaker Savona, che conquista i primi tre punti contro la Colombo Genova.