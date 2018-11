Savona. Con la seconda giornata del campionato di Serie C di pallavolo maschile la massima categoria ligure accende il suo cammino. Ben quattro squadre a punteggio pieno, mentre due società sono ancora dferme al palo.

Prima piazza della serie condivisa tra Volley Laghezza e Admo volley. Il team di Spezia ha chiuso il match con la 3 Stelle villaggio in tre set, mentre i lavagnesi hanno avuto la meglio con lo stesso risultato ad Ameglia, in casa del Volley Colombiera.

A sei punti nella serie è anche la Sant’Antonio spazio Genova, che ha superato il Santa Sabina, e la Zephyr trading, che si è imposta per 3-1 in casa contro la Spinnaker Savona.

Vittoria per 3-1 in trasferta anche per la Grafiche Amadeo Sanremo. Espugnato il campo dell’Avis volley team Finale, che rimane a due punti.

Tie break, invece, tra Colombo Genova e Pallavolo Futura Avis Bertoni. Avanti prima una, poi l’altra squadra, il set decisivo è stato vinto dai padroni di casa per 15-12.