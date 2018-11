Genova. Il secondo derby genovese di questo campionato di Serie B2 è andato alla Serteco Volley School che, nella palestra di casa, ha battuto per 3 a 0 la Normac Avb Genova.

Nella serata di sabato 17 novembre le ragazze della coach Ivana Druetti hanno così conquistato la terza vittoria consecutiva su altrettante partite giocate tra le mura amiche.

di 287 Galleria fotografica Serie B2: il derby genovese tra Serteco Volley School e Normac AVB









Spinte dagli applausi del tifo neroarancio, le Coccinelle partono subito decise e battagliere. Conducono alla grande il primo set grazie ad una solida difesa e attacchi annientanti, chiudendolo così con un netto vantaggio: 25-15.

Nel secodo e terzo set il gioco fra le due squadre è equilibrato, La Normac Avb reagisce e si lotta punto a punto. Nella seconda metà del parziale i punti iniziano ad avere un peso differente ed è sempre importante riuscire a mantenere concentrazione e freddezza, cosa che riescono a fare ragazze della Serteco, tirando fuori la voce e la pazienza per mettere a segno anche gli scambi lunghi. Le locali prevalgono per 25-21, per poi ripetersi nel terzo set con un 25-22.

Spettacolari i recuperi del libero Elisa Mukaj ed i muri delle centrali neroarancio; grande la partita giocata da Alessia Cappai, classe 2001.

Nel prossimo turno, sabato 24 novembre, la Normac Avb giocherà in casa alle ore 21 contro il Lemen Volley Almenno; in contemporanea la Serteco Volley School sarà ospite della Conad Alsenese.