Genova. La Serie A1 ha mandato agli archivi la regular season e sono arrivati i primi verdetti per le squadre genovesi ai nastri di partenza del massimo campionato nazionale a squadre.

Il campionato maschile ha promosso alle semifinali il Park Genova, insieme a TC Parioli, Canottieri Aniene e Angiulli Bari. Il TC Genova, sconfitto in casa dal Massa Lombarda, in virtù della vittoria del Crema in trasferta ha chiuso il girone al quarto posto e giocherà i playout. Sorteggi martedì 20 per decretare gli accoppiamenti.

Si conoscono già invece gli incroci di semifinale nel torneo femminile: Lucca giocherà contro Beinasco, mentre le ragazze del TC Genova affronteranno le tradizionali rivali del TC Prato, tante volte avversarie in finale negli ultimi anni.

Il bilancio dell’ultima giornata di regular season ha fatto registrare un pareggio per il TC Genova femminile e due sconfitte, per i maschi del TC Genova e del Park.

A Faenza le biancorosse hanno portato a casa il punto di Alberta Brianti, vittoriosa su Camilla Scala e quello di Lucia Bronzetti, su Chiara Arcangeli. Liudmila Samsonova ha alzato bandiera bianca per ritiro sul 3/6 0/1 davanti alla venezuelana Gamiz Perez. In doppio Bronzetti e Giulia Assereto, all’esordio, hanno perso da Arcangeli e Pasini. Primo posto comunque già in cassaforte dopo la vittoria nel recupero contro Casale di metà settimana e semifinale assicurata.

I tabellini del girone 1

Club Atletico Faenza – Tennis Club Genova 1893 2-2

Alberta Brianti (G) b. Camilla Scala (F) 36 61 63

Andrea Gamiz Perez (F) b. Liudmila Samsonova (G) 63 1-0 rit.

Lucia Bronzetti (G) b. Chiara Arcangeli (F) 63 63

Chiara Arcangeli/Giulia Pasini (F) b. Lucia Bronzetti/Giulia Assereto (G) 64 63

CT Lucca – Società Canottieri Casale 2-2

Stefania Rubini (CA) b. Jasmine Paolini (L) 64 62

Jessica Pieri (L) b. Enola Chiesa (CA) 64 60

Tatiana Pieri (L) b. Federica Pezzana (CA) 60 60

Stefania Rubini/Enola Chiesa (CA) b. Jasmine Paolini/Jessica Pieri (L) 64 63

La classifica:

11 (5) Tennis Club Genova 1893 – play-off semifinali

9 (6) CT Lucca – play-off semifinali

7 (5) Club Atletico Faenza – play-out salvezza

2 (6) Società Canottieri Casale – play-out salvezza

I ragazzi del TC Genova non ce l’hanno fatta contro il Massa Lombarda. Francesco Picco ha portato avanti i suoi lasciando un game nel secondo set a Lorenzo Rottoli, ma Samuele Ramazzotti ha subito pareggiato i conti battendo Paolo Dagnino. Il 2-1 Genova è arrivato grazie ad Alessandro Motti che ha regolato Alessio De Bernardis, ma il cinese Zhang Zhizhen si è aggiudicato una battaglia contro Adrian Menendez-Maceiras, decisiva perché per il gioco degli scontri a distanza con Crema, vittoriosa facilmente nella Capitale, i due doppi risultavano ininfluenti tanto da essere lasciati agli ospiti.

I tabellini del girone 2

Circolo Canottieri Aniene – Tennis Club Crema 0-6

Andrey Golubev (CR) b. Paolo Rosati (A) 61 60

Alessandro Coppini (CR) b. Gianrocco De Filippo (A) 26 63 60

Adrian Ungur (CR) b. Riccardo Di Nocera (A) 62 64

Lorenzo Bresciani (CR) b. Roberto Rombolà (A) 63 61

Alessandro Coppini/Lorenzo Bresciani (CR) b. Riccardo Di Nocera/Paolo Rosati (A) 63 61

Samuel Vincent Ruggeri/Riccardo Sinicropi (CR) b. Vincenzo Santopadre/Leone De Angelis (A) 61 75

Tennis Club Genova 1893 – Circolo Tennis Massa Lombarda 2-4

Francesco Picco (G) b. Lorenzo Rottoli (M) 60 61

Samuele Ramazzotti (M) b. Paolo Dagnino (G) 61 62

Zhizhen Zhang (M) b. Adrian Menendez-Maceiras (G) 76(7) 46 62

Alessandro Motti (G) b. Alessio De Bernardis (M) 64 62

Zhizhen Zhang/Lorenzo Rottoli (M) b. Alessandro Motti/Paolo Dagnino (G) 0-0 rit.

Samuele Ramazzotti/Alessio De Bernardis (M) b. Adrian Menendez-Maceiras/Francesco Picco (G) 0-0 rit.

La classifica:

12 (6) Circolo Canottieri Aniene – play-off semifinali

10 (6) Tennis Club Crema – resta in A1

7 (6) Circolo Tennis Massa Lombarda – play-out salvezza

6 (6) Tennis Club Genova 1893 – play-out salvezza

Il Park, con la semifinale in tasca dopo la vittoria di domenica scorsa a Vigevano, ha ceduto 4-2 in casa al TC Vela Messina. Gianluca Naso ha subito portato in vantaggio i siciliani battendo Alessandro Ceppellini, mentre Lorenzo Musetti ha concesso un solo game nel primo set ad Antonio Famà. Messina ha mandato in campo il ventisettenne spagnolo Enrique Lopez Perez contro Alessandro Giannessi; il mancino di Spezia ha lottato ma alla fine ha ceduto al numero 149 del ranking mondiale. I siciliani hanno poi portato a casa un altro punto in singolare grazie a Fausto Tabacco che ha regolato Luigi Sorrentino. Uno per parte i doppi, che hanno sigillato la vittoria del TC Vela. Naso e Lopez non hanno lasciato scampo a Sorrentino e Ceppellini, mentre Giannessi e Musetti hanno superato Tabacco e Fucile.

I tabellini del girone 4

Park Tennis Club Genova – Circolo Tennis e Vela Messina 2-4

Gianluca Naso (M) b. Alessandro Ceppellini (P) 63 63

Lorenzo Musetti (P) b. Antonio Famà (M) 61 60

Enrique Lopez Perez (M) b. Alessandro Giannessi (P) 46 63 62

Fausto Tabacco (M) b. Luigi Sorrentino (P) 62 64

Alessandro Giannessi/Lorenzo Musetti (P) b. Giorgio Tabacco/Lorenzo Fucile (M) 64 75

Gianluca Naso/ Enrique Lopez Perez (M) b. Luigi Sorrentino/Alessandro Ceppellini (P) 64 62

Tennis Club Prato – Selva Alta Vigevano 5-1

Federico Iannaccone (P) b. Davide Dadda (V) 60 61

Jacopo Stefanini (P) b. Alessandro Bordone (V) 36 61 76(0)

Guglielmo Stefanacci (P) b. Andrea Rodolfo Masera (V) 60 63

Matteo Trevisan (P) b. Simone Camposeo (V) 60 60

Simone Camposeo/Alessandro Bordone (V) b. Jacopo Stefanini/Niccolò Baroni (P) 75 63

Matteo Trevisan/Guglielmo Stefanacci (P) b. Andrea Rodolfo Masera/Davide Dadda (V) 60 46 10-6

La classifica:

13 (6) Park Tennis Genova – play-off semifinali

10 (6) Selva Alta Vigevano – resta in A1

6 (6) Circolo Tennis e Vela Messina – play-out salvezza

6 (6) Tennis Club Prato – play-out salvezza