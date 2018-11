Serie A1 femminile: Tennis Club Genova ad un passo dalla finale

Genova. Impresa delle ragazze del TC Genova che nell’anticipo della semifinale di Serie A1, disputata ieri, hanno battuto 3-1 a Prato le campionesse d’Italia in carica.

Punto fondamentale quello firmato da Alberta Brianti, che ha battuto la ventottenne slovacca Cristina Kucova, numero 263 Wta.

Il singolare vinto dalle toscane lo ha portato a casa Martina Trevisan su Liudmila Samsonova, ma il parziale dopo i singoli ha premiato Genova in virtù del successo di Lucia Bronzetti su Gaia Sanesi.

Il doppio decisivo ha confezionato la vittoria delle biancorosse, con Brianti e Samsonova che hanno avuto la meglio su Trevisan e Lucrezia Stefanini.

Un bel passo in avanti per il TC Genova, che domenica 2 dicembre, sui propri campi, conquisterebbe l’accesso alla finale di Lucca anche in caso di pareggio.

Playoff, le semifinali (andata sabato 24 e domenica 25 novembre; ritorno domenica 2 dicembre)

Tennis Club Prato – Tennis Club Genova 1893 1-3

Martina Trevisan (P) b. Liudmila Samsonova (G) 63 63

Alberta Brianti (G) b. Kristina Kucova (P) 62 46 76(5)

Lucia Bronzetti (G) b. Gaia Sanesi (P) 64 63

Alberta Brianti/Liudmila Samsonova (G) b. Martina Trevisan/Lucrezia Stefanini (P) 64 76(2)

Circolo Tennis Lucca – Tennis Beinasco 1-3

Federica Di Sarra (B) b. Jessica Pieri (L) 62 62

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Jasmine Paolini (L) 63 61

Federica Rossi (B) b. Tatiana Pieri (L) 62 67 60

Jasmine Paolini/Alice Matteucci (L) b. Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) 67(4) 62 10-7

Playout (andata domenica 25 novembre; ritorno 1 e 2 dicembre)

Circolo della Stampa Sporting Torino – Club Atletico Faenza 1-3

Despina Papamichail (S) b. Camilla Scala (F) 61 76(5)

Andrea Perez Gamiz (F) b. Camilla Rosatello (S) 75 26 63

Alice Balducci (F) b. Federica Joe Gardella (S) 62 75

Camilla Scala/Andrea Perez Gamiz (F) b. Camilla Rosatello/Federica Joe Gardella (S) 76(2) 63

Società Canottieri Casale – Tennis Club Parioli 0-4

Tena Lukas (P) b. Stefania Rubini (C) 36 62 63

Martina Di Giuseppe (P) b. Deborah Chiesa (C) 64 64

Nastassja Burnett (P) b. Enola Chiesa (C) 64 62

Martina Di Giuseppe/Nastassja Burnett (P) b. Andreea Cristina Mitu/Enola Chiesa (C) 64 60