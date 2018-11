Sentenza bimba con due mamme, il portavoce del Family Day ringrazia Bucci: “Ha difeso il diritto a un padre e una madre”

Genova. Il comitato Difendiamo i nostri figli, una delle voci principali del movimento Family Day, interviene sul tema della sentenza del tribunale di Genova che ha disposto l’iscrizione di due mamme della stessa bambina nel registro anagrafico comunale, sentenza contro la quale il Comune di Genova ha presentato ricorso.

“Siamo grati al Comune e al sindaco Bucci – scrive Massimo Gandolfini, avvocato, portavoce del comitato, padre di 7 figli adottivi – per essersi opposti, l’amministrazione del capoluogo ligure ha ricordato a chi fa una certa giurisprudenza creativa che si tratta di un falso in atto pubblico perché qualsiasi essere umano ha una sola madre e un solo padre, ancora una volta viene negata l’esistenza del padre per via amministrativa e vengono implicitamente tollerate pratiche vietate nel nostro Paese, ovvero l’eterologa per coppie dello stesso sesso e anche l’utero in affitto visto che, nella fattispecie, l’embrione è stato trasferito nell’utero della donna che non ha donato l’ovulo e quindi non ha legami biologici con il bambino”.

Tra i fondatori genovesi di Difendiamo i nostri figli l’avvocatessa Anna Maria Panfili, già presidente del forum della famiglia e tra i “saggi” dell’assessore comunale al Sociale Francesca Fassio.

Domani, in consiglio comunale, è prevista la protesta della rete Rainbow Liguria e delle Famiglie Arcobaleno che, invece, sostengono a pieno titolo il diritto alla genitorialità, anche burocratica, nell’ambito di coppie dello stesso sesso.