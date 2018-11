Scontro frontale in via Perlasca, tre feriti e problemi alla viabilità

Genova. Questa mattina dopo le 10 si è verificato un incidente in via Perlasca, in uno dei tratti aperti, a monte del viadotto crollato, e dove – vista la viabilità provvisoria – è stato istituito un doppio senso di marcia la dove invece c’erano due corsie a senso unico.

Due auto si sono scontrate, forse una delle due viaggiava su una corsia in contromano, abituata alla vecchia viabilità. Tre persone sono rimaste ferite, complessivamente, ma in codice giallo. Quindi non rischiano di morire. Sono state portati al vicino ospedale villa Scassi.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso. Si sono registrati alcuni problemi alla viabilità