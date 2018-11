Sciopero dei lavoratori in appalto degli istituti Brignole e Baglietto

Genova. Domani martedì 20 novembre alle 10 con concentramento dal consiglio regionale, corteo verso palazzo Tursi, attraverso il centro città, per i dipendenti delle cooperative Kcs, che lavorano presso le strutture Brignole e Baglietto.

Oltre a corteo, è stata indetta una giornata di sciopero.

La protesta quasi un anno dopo la prima astensione dal lavoro nei confronti della KCS – Caregiver, gli addetti delle strutture per anziani ancora in piazza per ottenere la corretta applicazione del contratto di lavoro e contro la forte carenza di personale.