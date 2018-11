Bogliasco. Lo Sciarborasca vince (2-0, Sacco e autorete di Vecchi) in casa del Pieve Ligure e in attesa degli incontri pomeridiani Campese-Solferino e Bogliasco-Caperanese, si porta al secondo posto della classifica.

L’analisi del post partita è affidata al presidente Carlo Schelotto e al mister Gianni Berogno.

“La vittoria è meritata, la squadra si è espressa su buoni volumi di gioco, in particolare modo nel primo tempo – afferma il presidente gialloblù – ci mancavano giocatori importanti come Angella e Nania, ma la squadra non ne ha risentito”.

“Il forte vento ha condizionato la gara di entrambe le compagini . dice mister Berogno – la squadra ha giocato un’ottima prima frazione di gioco ed è stata abile a gestire tutte le fasi del gioco dal primo al novantesimo minuto. Ci godiamo la vittoria, ma sin dalla ripresa degli allenamenti dovremo pensare a come affrontare al meglio la prossima gara casalinga con la Vecchia Audace Campomorone, compagine molto quadrata e difficile da superare”.