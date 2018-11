Sampierdarena, si aggira brandendo un coltello e urlando frasi senza senso: arrestato 49enne

Genova. Si aggirava per le vie intorno a piazza Montano a Sampierdarena brandendo un grosso coltello da cucina e urlando frasi senza senso ai passanti. Alcuni hanno chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti del commissariato di Cornigliano. E’ successo ieri nel primo pomeriggio.

L’uomo, un 49enne romeno, pregiudicato, La Polizia di Stato di Genova ha arrestato sabato pomeriggio un 49enne rumeno, pregiudicato, è stato arrestato per violenza e minacce a Pubblico Ufficiale e denunciato per il porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Gli agenti infatti hanno dapprima intimato all’uomo di di buttare il coltello a terra, ma lui, per tutta risposta, li ha minacciati puntandoglielo contro in maniera aggressiva. Sono riusciti a disarmarlo e lo hanno accompagnato in Questura. Sarà processato questa mattina con rito direttissimo.