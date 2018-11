Sampdoria, Marco Giampaolo: “Il derby è un valore sportivo importante per la città”

Bogliasco. “Il derby è il derby, ha un valore sportivo importante per la città, i drammi e le difficoltà di Genova sono un’altra cosa e non vanno confusi per una partita di calcio”.

Inizia così la conferenza stampa di Marco Giampaolo, al termine dell’allenamento effettuato a Bogliasco.

Motivazioni e stato d’animo

“Il derby della Lanterna è forse la partita più semplice da preparare – continua Giampaolo – i giocatori la sentono molto sul piano delle emozioni e delle motivazioni… la sosta per le gare della nazionale è calzata a pennello, perchè abbiamo interrotto il trend negativo e resettato il tutto”.

Le aspettative

“Più che interessarmi del Genoa, mi aspetto una Sampdoria che giochi a calcio. Non voglio che la squadra cambi modo di giocare solo perchè si affronta il derby… l’agonismo fa parte del gioco, ma, ripeto voglio che la Samp giochi a calcio”.

Il derby per i nuovi arrivati

“I ragazzi parlano tra loro, ci sono filmati, video, i nostri tifosi verranno a trovarci, come sempre, in Hotel, c’è poco da spiegare…“.

L’avversario

“Il Genoa è una squadra aggressiva, battagliera, che gioca negli spazi. Dovremo essere bravi a capire l’interpretazione della loro partita, rispetto molto i rossoblù ed il loro allenatore, ma ho molta fiducia nella mia squadra“.

Il clima del derby, dopo la tragedia del ponte Morandi

“Nello sport come nella vita ci deve essere rivalità, anche in quello si sta insieme”.