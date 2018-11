Rugby, tutti i risultati dalla Serie B agli Under 14

Sant’Olcese. Giornata di sole in Liguria, ma ventilata e fredda. Così anche a Sant’Olcese dove l’Amatori Genova di Serie B, nonostante l’impegno profuso, ha inanellato la sesta sconfitta consecutiva, conservando l’ultimo posto in classifica (nella foto).

Con la Serie A in pausa tutte le categorie giovanili hanno proseguito l’attività e il risultato più eclatante arriva da Lecco, dove l’Under 18 della Franchigia genovese degli Embriaci ha ottenuto un’importante vittoria con il quindici locale superandolo nella graduatoria del Girone Elite.

Sempre più accattivanti i due tornei di Serie C con, nella C1 un duello per il primo posto fra il Savona, costretto al pareggio ad Imperia nel derby con l’Union Riviera, mentre in C2 le tre formazioni liguri hanno sottomesso in modo piuttosto autoritario le avversarie piemontesi. Ineditamente al primo posto della classifica svettano le due squadre di La Spezia, ed i cadetti della Pro Recco si dedicano all’inseguimento.

SERIE B GIRONE 1 (VI GIORNATA)

Amatori Genova – Amatori&Union Milano 5/29

Nordival Rovato – Amatori Capoterra 37/27

Varese – I Centurioni Lumezzane 18/26

Tutto Cialde Lecco – Bergamo 22/23

Piacenza – Monferrato 9/0

Probiotical Amatori Novara – Sertori Sondrio 35/38

CLASSIFICA: Rovato punti 27, Monferrato e Piacenza 25, Lumezzane (*) 24, Bergamo 15, Capoterra 14 (**), Lecco 13, Amatori&Union Milano 11, Sondrio 10, Varese 6, Novara (*) 4, Amatori Genova 0.

(*) = partite in meno da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (I GIORNATA/RITORNO)

CUS Genova/B – Moncalieri 71/14

Union Riviera – Savona 10/10

CUS Torino/B – CUS Pavia 24/7

CLASSIFICA: Savona punti 23, CUS Genova/B (*) 22, CUS Pavia 15, Union Riviera (*) 8, Moncalieri 0, CUS Torino/B 1.

(*) = una partita da recuperare.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (VI GIORNATA)

R.C. Spezia – Monferrato/B 32/0

Golfo dei Poeti Spezia – Lions Tortona 28/15

CUS PO – Pro Recco/B 19/32

CLASSIFICA: R.C. Spezia e Golfo dei Poeti Spezia 20, ProRecco/B 10, Tortona 9, Monferrato/B 6, CUS PO 1, Cffs Cogoleto – 20.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VI GIORNATA)

Tutto Cialde Lecco – FTGI Embriaci 10/19

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2

FTGI Rugby Ligues/1 – Cuneo Pedona 48/0

Moncalieri – Rivoli 10/20

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/1 punti 20, Rivoli 11, Cuneo 10, Moncalieri 6.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 3 (II GIORNATA RITORNO)

Amatori Genova – FTGI Embriaci/2 22/5

Union Riviera – FTGI Rugby Ligues/2 26/15

CLASSIFICA: Union Riviera punti 22, FTGI Rugby Ligues/2 14, Amatori Genova 6, FTGI Embriaci/2 5.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (IV GIORNATA)

A.S.R. Milano – Province dell’Ovest 57/19

UNDER 16 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE (IV GIORNATA)

Amatori Genova – FTGI Marengo 87/0

CUS Genova – FTGI Rugby Ligues/1 19/19

Union Riviera – Black Herons Acqui 55/7

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 19, FTGI Rugby Ligues 17, CUS Genova 13, Acqui ed Union Riviera 5, FTGI Marengo 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 1 (IV GIORNATA)

Moncalieri – FTGI Rugby Ligues/2 41/31

Monferrato – CUS Torino 22/19

Chieri – Volvera 62/7

CLASSIFICA: Monferrato punti 19, CUS Torino 16, Moncalieri 11, Chieri 10, FTGI Rugby Ligues/2 6, Volvera 0.

UNDER 14 (VIII GIORNATA)

CUS Genova/1 – Imperia 40/31

CUS Genova/2 – Salesiani Vallecrosia 27/10

CUS Genova/2 – RC Spezia 17/5

Salesiani Vallecrosia – RC Spezia 20/5

Savona – CFFS Cogoleto 72/5

Province dell’Ovest – Pro Recco 64/19