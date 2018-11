Rugby, si è svolto a Sant’Olcese il Festival regionale Under 14

Sant’Olcese. In una fredda mattinata sul campo sintetico normalmente utilizzato dall’Amatori Rugby Genova, si è sviluppato il consueto Festival regionale Under 14 fra i team del Levante, squadra Blu, e quella del Ponente, squadra Rossa, con obiettivo primario verificare l’attuale forma dei ragazzi convocati per poi formare un quindici che andrà incontro a tornei di categoria extraregionali di un certo spessore tecnico.

Le due formazioni si sono confrontate con partita da 25 minuti per tempo, senza mischie ordinate ne rimesse laterali, e questo per accelerare il gioco e per limitare i tempi morti. Il cogoletese Fabio Damonte, fra i tecnici del Ponente, si è dimostrato fiducioso sul futuro di questo gruppo di ragazzi: “E’ stata una giornata comunque positiva in quanto finalmente siamo riusciti ad evitare prove poco credibili, come ci è successo in qualche allenamento, sotto gli acquazzoni o penalizzati dal forte vento. I ragazzi hanno espresso un buon gioco, la squadra Blu si è dimostrata maggiormente organizzata in quanto ha avuto la possibilità di svolgere più allenamenti insieme, mentre la squadra Rossa del Ponente era un poco improvvisata anche in ragione di alcune assenze, in quanto alcuni ragazzi sono andati a Roma a seguire il test dell’Italia con gli All Blacks. Proseguiamo il nostro lavoro con passione soddisfatti del comportamento di tutti i convocati”.

Anche l’altro tecnico Under 14, Paul Marshallsay, ha seguito a bordo campo e con grande interesse la partita che si è sviluppata in modo piuttosto omogeneo,con vari capovolgimenti di fronte, ed alcune individualità di sicuro intreresse tecnico.

“Il nostro obiettivo – ha detto – è quello di formare un bel gruppo di atleti, amalgamandoli fra loro, e per questo sono sicuramente agevolato anche da altri allenatori, come nel mio caso da Andrea Di Patrizi, e personalmente sono veramente soddisfatto di poter operare in questo settore insieme a Fabio Damonte ed al nostro tecnico regionale, Alessandro Bottino”.

In settimana si conosceranno i convocati per la formazione regionale che sarà impegnata nei futuri allenamenti ma soprattutto nel Torneo Besio & Massa in programma domenica 23 dicembre allo stadio Carlini con i team regionali di Lombardia, con due formazioni, Piemonte e Toscana. Per confrontarsi con simili formazioni bisognerà curare l’aspetto tecnico del gruppo.

“Non escludiamo nessuno da questo percorso – ha spiegato Marshallsay – e quelli che non saranno convocati per questo torneo potranno rientrare in un prossimo futuro per ulteriori appuntamenti. Importante sarà anche la costante presenza negli allenamenti infrasettimanali. In ogni caso entrando nei particolari molti ragazzi arrivano a questa età e non possiedono ancora la tecnica nelle mani, alcuni di loro non sono abituati a giocare con una struttura. E’ vero che sono ancora piccoli di età ma devono cercare di giocare più da adulti. Devono migliorare nella protezione del pallone, la messa a disposizione dello stesso, e quindi sarà nostro compito studiare anche su questa problematiche.”

Il tabellino:

Levante – Ponente 50-5

Marcatori: p.t. 2′ mt Pasini, 12′ mt Catarsi, 16′ mt Rivetta, 23′ mt Barigione; s.t. 3′ mt Camoirano, 6′ mt Pelle’, 7′ mt Barigione, 10′ mt Testa, 14′ mt Mugnaini, 25′ mt Morgante, 26′ mt Pasini.

Arbitro: Daniele Biagioni (La Spezia).

I protagonisti: Tiziano Pasini, Tommaso Bianchi, Cesare Vincenzo Borlasca, Gregorio Barletti, Nicolò Catarsi, Mattia Rivetta, Giacomo Camoirano, Mikias Barigione, Christian Moretto, Norberto Bastianutti (Cus Genova), Giulio Torre, Alessio Testa, Federico Caponetto, Francesco Sinelli, Valerio Morgante, Umberto Parodi, Jonathan Ben Hassine, Francesco Vacca (Amatori Genova), Federico Sberna, Gianluca Mugnaini, Andrea Solari, Edoardo Benvenuto, Luca Sciallero (Pro Recco), Giovanni Bellè (R.C. Spezia), Alessio Noto La Diega, Edoardo Villa, Davide Olivieri, Noah Moreni, Dario Licata, Emilio Longhi (Province dell’Ovest), Tommaso Caroti, Paolo Lumachi (Cffs Cogoleto & Province dell’Ovest), Elias Vannoni, Mattìa Marchetto, Andrea Bruzzone, Klay Zambrano Chalen (Savona), Marco Nonnis, Eric Pelle, Paolo Edoardo Gandolfi (Imperia).