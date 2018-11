Genova. In Liguria è stata una intensa giornata dedicata al rugby giovanile, con unico confronto senior, il recupero di C1 fra Union Riviera e i cadetti del Cus Genova. Al Pino Valle di Imperia gli universitari genovesi hanno ottenuto una importante affermazione, che gli permette di scavalcare in classifica il Savona, occupando così il primo posto.

Ottima gara degli Under 18 élite degli Ebriaci che hanno sfiorato il colpaccio a Segrate, cedendo di misura sulla capolista ed imbattuta ASR Milano. Mete liguri di Odone e Piccolo con piazzati di Ayra. Nei tornei dedicati agli Under 16 le Province dell’Ovest, pur cedendo a Cogoleto sul Rho, hanno ottenuto il primo punto del campionato mettendo a segno quattro mete con Battegazzore, doppietta, Repetti e Bianchi.

Sempre fra gli Under 16, ma nei gironi territoriali sabato sera il Cus Genova ha vinto a Strevi con i Black Herons Acqui Terme 14/34 con mete di Casellato e Franti, doppiette, Satta e Marcolini, una meta ciascuno, con i piazzati di Papini. Stesso girone, con test d’alta classifica, al Carlo Androne di Recco a favore dell’Amatori Genova (26/29) che con le mete di Molinaro, Longo, Palumbo, Bovero, Grasso che ha segnato una trasformazione, e con Famà autore di altra trasformazione, ha compensato alle mete dei rivieraschi della Rugby Ligues1 di Capurro, doppietta, Bennati e Valentino.

Il girone si è completato con il ritorno alla vittoria degli Under 16 dell’Union Riviera che, sabato pomeriggio al Comunale Pasturana, hanno vinto (48/3) il confronto con il Marengo del Basso Piemonte andando in meta in ben otto occasioni con doppiette di Nunziata, Chiappori, Maggioli, Quarri e quattro trasformazioni di Andrea Ardoino. Sconfitta, invece, degli Under 16 della Rugby Ligues2 con il Cus Torino con unica meta ligure segnata da Fiocchi e trasformata da Mehrori.

Questa mattina a Sant’Olcese, intanto, si è sviluppato il consueto Festival Regionale Under 14 ed in merito domani sarà pubblicato un ulteriore articolo.

Di seguito i risultati e le classifiche dei gironi che coinvolgono le squadre liguri.

Serie C/1 girone D Poule 2 (recupero III GIORNATA ANDATA)

Union Riviera – CUS Genova/2 7/24

CLASSIFICA: CUS Genova/B punti 27, Savona 23, CUS Pavia 15, Union Riviera 8, CUS Torino/B 1, Moncalieri 0.

Under 18 girone 1 élite (VII GIORNATA)

A.S.R. Milano – FTGI Embriaci 24/17

Under 18 territoriale girone 2 (III GIORNATA RITORNO)

Rivoli – FTGI Rugby Ligues/1 18/21

Cuneo Pedona – Moncalieri 35/12

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/1 punti 25, Cuneo 15, Rivoli 12, Moncalieri 6.

Under 18 territoriale girone 3 (III GIORNATA RITORNO)

Union Riviera – Amatori Genova 28/0

FTGI Embriaci/2 – FTGI Rugby Ligues/2 31/20

CLASSIFICA: Union Riviera punti 27, FTGI Rugby Ligues/2 14, FTGI Embriaci/2 10, Amatori Genova 6.

Under 16 girone 1 élite (V GIORNATA)

Province dell’Ovest – Rho 28/41

Under 16 territoriale Ligure/Piemontese (V GIORNATA)

Black Herons Acqui – CUS Genova 14/34

FTGI Marengo – Union Riviera 3/48

FTGI Rugby Ligues/1 – Amatori Genova 26/29

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 24, FTGI Rugby Ligues 19, CUS Genova 18, B.H. Acqui ed Union Riviera 10, FTGI Marengo 0.

Under 16 territoriale girone 1 (V GIORNATA)

FTGI Rugby Ligues/2 – CUS Torino 7/50

Volvera – Moncalieri 10/66

Monferrato – Chieri 37/7

CLASSIFICA: Monferrato punti 24, CUS Torino 21, Moncalieri 16, Chieri 10, FTGI Rugby Ligues/2 6, Volvera 0.

Festival Regionale Under 14 (a Sant’Olcese)

Levante (squadra blu) – Ponente (squadra Rossa) 50/5 (10 mete ad una)