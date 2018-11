Undicesimo turno di campionato in Promozione Girone B, che lascia invariate le distanze delle prime in classifica. Al comando resta il Rivasamba che con un gol in avvio ed uno nel finale supera il Campomorone Sant’Olcese che resta a metà classifica in una zona di limbo. A segno va subito bomber Marasco che al 12° porta avanti gli arancioneri che poi tengono botta alla reazione valligiana e colpiscono ancora con Paterno al 93° che chiude i conti.

Resta a due punti il Real Fieschi che espugna Casarza e mantiene quindi viva la speranza di poter scalzare i sestrini dal primato. Gol immediato di Gandolfo al 7° al quale replica tre minuti più tardi Barbieri. Nel secondo tempo Lessona trova il varco giusto e infila Gianelli fissando il punteggio sull’1-2.

Terzo posto per l’Athletic Liberi che travolge la Don Bosco Spezia, squadra che dopo un avvio incoraggiante è entrata in crisi e non riesce più a vincere. Gara che inizia subito con i fuochi d’artificio perché Ilardo la sblocca dopo dodici minuti, ma un minuto dopo Bertocchi pareggia. Al 18° Del Vecchio riporta in vantaggio i gialloverdeneri che allungano al 25° ancora con Ilardo. La gara si chiude virtualmente al 44° quando Gaspari infila il quarto gol. Nel secondo tempo la Don Bosco cerca di rientrare in partita, ma l’Athletic può facilmente amministrare e ripartire rendendosi sovente pericoloso. Al 91° un calcio di rigore di Del Vecchio fissa poi il risultato di 5-1.

Tanti gol anche fra Cadimare e Borzoli, ma purtroppo per i genovesi 4 su 5 reti segnate sono a favore degli spezzini. Lesi apre le danze, poi arriva la tripletta di Maggiore, vero protagonista della gara, che spegne ogni speranza di rimonta. Un rigore di Esibiti permette al Borzoli di firmare almeno il gol della bandiera.

Mantiene il quarto posto il Golfo Paradiso grazie alla vittoria sull’altra squadra che ristagna al momento in fondo alla classifica: la Burlando. Ad indirizzare la partita c’è sicuramente la doppietta di Massaro che in cinque minuti sigla il vantaggio al 19° e il raddoppio al 24°. Nel secondo tempo Dapelo ridona speranza alla Burlando che, però non riesce a rimontare, ed anzi subisce il terzo gol da Bacigalupo.

Bene anche il Little Club che in trasferta nello spezzino si impone 0-2 sul Canaletto grazie ai gol di Nando e Noris entrambi nel secondo tempo. Per i rossoblù quindi una vittoria che consente loro di rimanere saldamente al quinto posto insieme al Cadimare. Un punto per la Goliardicapolis che con l’Ortonovo passa in vantaggio al 48° con Incerti, ma viene raggiunta al 70° da Cucurnia. Infine vittoria per il Magra Azzurri che supera di misura la Forza e Coraggio, facendo così un favore alla stessa Goliardica che guadagna un punto sulle dirette avversarie per la salvezza.