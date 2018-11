Genova. Questo pomeriggio alle 16 circa i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Canepari per uno scoppio proveniente da un negozio.

Durante le fasi di manutenzione di un frigorifero il compressore dello stesso è scoppiato, causando danni alla saracinesca. Fortunatamente l’operaio non ha riportato ferite, così come i passanti.

Sul posto i pompieri hanno verificato se l’incidente avesse compromesso la stabilità della struttura in cui è locato il negozio, per fortuna con esito negativo.