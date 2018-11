Risveglio turbolento in via Spataro, auto in fiamme

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina all’alba, poco dopo le 7, in via Spataro, a Sampierdarena, nella zona dietro il centro sportivo della crociera.

Sul posto una squadra in azione per per spegnere l’incendio che ha attecchito su una vettura, parcheggiata. La macchina è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Non ci sono stati feriti. Ignote le cause del rogo anche se, per la facilità con cui l’auto stava andando a fuoco non si esclude in dolo.