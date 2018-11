Risiko dei supermarket, un esposto blocca l’apertura della nuova Coop di Palmaro

Genova. Era stata annunciata in pompa magna l’inaugurazione della nuova Coop di Palmaro, a Pra’. E invece, 24 ore prima del taglio del nastro, con la merce già posizionata sugli scaffali e i venti dipendenti – alcuni dei quali neoassunti – pronti a entrare in servizio, è letteralmente saltato tutto.

Secondo indiscrezioni ci sarebbe lo zampino del gruppo Sogegross, titolare delle catene Basko ed Ekom, e presente in zona, sullo stesso bacino d’utenza. Un esposto relativo alle concessioni edilizie per il nuovo punto vendita avrebbe fatto scattare l’obbligatoria sospensione sia dell’autorizzazione a costruire sia quella a vendere.

E’ stato avviato, tecnicamente, un “procedimento volto all’eventuale annullamento della concessione edilizia in autotutela”. Da Coop si sono dichiarati sorpresi ed è probabile che si faccia ricorso. Il nuovo supermercato avrebbe dovuto essere realizzato nelle aree ex Amga.

Questa mattina a Sestri Ponente dovrebbe non avere ostacoli dell’ultimo minuto l’apertura della nuova Pam in via Sestri 182 negli spazi costruiti da Giglio Bagnara.