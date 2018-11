Genova. Il gruppo Cimolai di Pordenone ha consegnato al commissario per la ricostruzione di ponte Morandi, Marco Bucci, quattro progetti per il nuovo viadotto autostradale, tre sono firmati dall’architetto spagnolo Santiago Calatrava.

Sono tutti ponti costruiti in acciaio. Il primo, chiamato ponte Cristoforo Colombo, ha 7 campate di 125 metri, 8 le pile che ricordano la longevità degli alberi che con la loro solidità sorreggono la carreggiata.

Il secondo, denominato ‘Ponte dei pescatori’, è un ponte strallato con campate di 140 metri che simboleggia una città marinara con richiamo alle vele. Sei le pile. Il terzo progetto è stato chiamato ‘Porta mediterranea II’. Un grande arco sovrasta il torrente Polcevera e crea una continuità con il profilo delle vicine montagne. Questi tre sono i progetti di Calatrava.

Il quarto progetto non porta la firma di un progettista ed è chiamato ‘Ponte sul Polcevera’. Ha campate di 50 metri. la tipologia dell’impalcato e delle pile permette la prefabbricazione negli stabilimenti Cimolai. L’azienda di Pordenone ha realizzato, tra l’altro, le paratie per il nuovo canale di Panama, la copertura dello stadio olimpico di Pechino, il cosiddetto ‘Nido d’uccello, e la stazione della metropolitana di Ground Zero a New York.