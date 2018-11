Rapallo, anziana muore dopo essere stata investita in via San Pietro

Genova. Un incidente mortale ha sconvolto Rapallo nel tardo pomeriggio, quando una donna è morta a seguito di un investimento.

La donna, anziana, è stata travolta da una automobile in via San Pietro, a pochi metri dall’ospedale: la violenza non le ha lasciato scampo, facendola morire sul colpo.

Sul posto i mezzi di soccorso e le pattuglie della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per capire la dinamica del terribile incidente.