Rampa di Cornigliano, trave da cambiare: inaugurazione slitta al 7 dicembre

Genova. Rischia di slittare di qualche giorno l’inaugurazione del cosiddetto “lotto 10”, il viadotto che collega direttamente la strada a mare di scorrimento veloce con il casello autostradale di Genova aeroporto. Ad annunciarlo questa mattina il sindaco e commissario delegato alla ricostruzione di Ponte Morandi, Marco Bucci: “Purtroppo ho una notizia non positiva- ammette il primo cittadino- c’e’ una trave che si e’ rotta e va cambiata. Mi dispiace molto perche’ quando do una data vorrei che venisse rispettata ma naturalmente, se una trave va cambiata, bisogna aspettare che arrivi il nuovo pezzo e fare i lavori.

Probabilmente l’apertura slittera’ di un paio di giorni, dal 5 al 7 dicembre. Ma la data precisa l’avremo solo un paio di giorni prima”.

E una data certa ancora non c’e’ per la riapertura di via Perlasca, nonostante l’abbattimento avvenuto ieri sera del basamento della pila 9, quella tragicamente crollata lo scorso 14 agosto. Anche in questo caso, comunque, l’obiettivo e’ di togliere le transenne prima di Natale per restituire un collegamento diretto tra la Valpolcevera e il resto della citta’ anche sulla sponda sinistra del torrente