Decimo turno di campionato per la Promozione girone B, dove il Rivasamba conserva il primato, ma viene fermato dal Forza e Coraggio sull’1-1. Per la verità la squadra sestrina rischia grosso nello spezzino andando in svantaggio per la rete di Cuccolo nel primo tempo che viene equilibrata solo nei minuti finali da Latin.

Ne approfitta il Real Fieschi che si aggiudica lo scontro diretto contro il Golfo Paradiso. Primo tempo che scorre in maniera piuttosto equilibrata fino al 44° quando Gandolfo piazza la zampata con una bella imbucata centrale che coglie la difesa recchelini impreparata e porta in vantaggio i biancoblù.

Nella ripresa Aprile tenta subito di ristabilire la parità, ma il suo tiro insidioso viene bloccato da Olmo che nel frattempo aveva sostituito l’infortunato Pozzo. Al 62° raddoppio di Gandolfo che diventa così “man of the match”. Il Golfo non trova varchi anche perché a questo punto il Real Fieschi si chiude molto bene e agisce di rimessa. Al 65° il gol del 3-0 giunge, però su corner: Pane si proietta in avanti e con un tempismo da puntero cala il tris. Il gol di Carluccio nel finale serve solo a edulcorare l’amaro calice per gli ospiti che restano attardati dalle zone alte della classifica.

Facendo un balzo nelle zone basse di classifica arrivano due pareggi per le ultime della classe, ma se per la Burlando è un pareggio che può dare fiducia contro il Magra Azzurri, vista una partita giocata fondamentalmente in attacco con il gol di Dapelo su rigore pareggiato solo a 5’ dal termine da Casassa; per il Borzoli lo 0-0 con il Casarza serve più ai granata che resta al terz’ultimo posto, ma mantiene le distanze proprio dalle ultime due.

Pareggio anche per l’Athletic Club che con l’Ortonovo in caso di vittoria avrebbe potuto mettere un gap significativo fra le prime tre e le altre. Invece gli spezzini giocano in modo intelligente, vanno avanti con Panico nel primo tempo, ma vengono agganciati da Cagliani nella ripresa. Per i genovesi, che devono subire il sorpasso del Real Fieschi, comunque un piccolo passetto in avanti che consente di restare a contatto con le prime due.

Importante la vittoria del Campomorone poi. Ai valligiani basta un colpo di testa di Fabris al 20° per prendersi i tre punti sul Canaletto che spreca al 43° un rigore con Costa che si fa ipnotizzare da Canciani, bravo a parare la conclusione dagli 11 metri. Può continuare a sperare il Little Club che supera la Goliardica in un match che metteva in palio punti pesanti per entrambe le squadre, anche se per obbiettivi diametralmente opposti.

I rossoblù giocano male il primo tempo, andando sotto per il gol di Arlandini, ma si rialzano nel secondo tempo con Raiola che con due gol ribalta tutto nei primi 20’ della ripresa, poi Vignolo in ripartenza piazza il terzo gol che spegne le speranze blugranata. Infine è il Cadimare ad aggiudicarsi il derby spezzino con la Don Bosco. Desogus la sblocca al 7°, ma i salesiani pareggiano dieci minuti dopo con Bertagna. Il gol decisivo giungerà nella ripresa con Di Muri.