Genova. Dopo diverse settimane di lavoro, i tecnici di Aster hanno completato la pulizia dell’alveo del Polcevera.

I lavori, che come di consueto “cercano” di anticipare le piogge, sono iniziati in estate, in contemporanea ad altri interventi simili per altri torrenti e rivi di Genova.

In questi giorni la conclusione dei lavori. Rimangono da pulire, però, il torrente Verde e il Riccò, nella tratta di competenza della civica amministrazione: le segnalazioni dei residenti sono molte perchè è proprio li che nasce il Polcevera.