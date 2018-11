Protesta dei commercianti di Certosa: “Vogliamo risposte”. Bucci e Toti fissano incontro per domattina

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci incontreranno domani mattina alle 9, nella sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari, una delegazione dei commercianti di Certosa. Un gruppo di negozianti, nelle ultime ore, ha chiesto di essere ricevuto dopo l’annullamento dell’assemblea pubblica prevista al teatro Govi di Bolzaneto per questa sera. Lo stesso gruppo di negozianti ha organizzato un’assemblea “alternativa” per le 21 di oggi in piazza Petrella, a Certosa.

L’incontro voluto da Bucci e Toti, si legge in una nota “anche per ribadire il dialogo continuo e costante che le amministrazioni locali hanno mantenuto in questi mesi con le realtà commerciali e imprenditoriali della zona”. Nel frattempo il comitato Zona arancione e quello Oltre il ponte c’è si sono dissociati dall’iniziativa.

Venerdì scorso si sono già tenute, nella sede della Regione, diverse riunioni con le associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali per concordare i criteri di applicazione delle misure contenute nella legge “Genova” ed è già stata comunicata l’intenzione di comprendere il quartiere di Certosa nelle zone previste dagli indennizzi, in base a quanto stabilito dalla normativa di legge.

L’incontro al teatro “Gilberto Govi” di Bolzaneto, previsto per questa sera e poi rinviato per sopraggiunti impegni, si terrà mercoledì 5 dicembre alle 18 alla presenza del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, del presidente della Regione Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci.