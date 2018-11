Genova. Il giudice sportivo ha punito quattro giocatori ed una società del girone B di Promozione.

Tommaso Galliano (Goliardicapolis) dovrà saltare tre giornate in quanto espulso perché “al 47′ del secondo tempo, a gioco in svolgimento, colpiva con una gomitata il volto di un giocatore avversario. Tale azione non riconducibile ad alcuna azione di gioco poiché il pallone non era giocabile per ambedue i giocatori”.

Daniele Cuccolo (Forza e Coraggio) è stato squalificato per due gare.

Andrea Nicolini, Gersi Selimi (Don Bosco Spezia) sono stati fermati per un turno.

Il Forza e Coraggio è stato multato di 75 euro “perché, al termine della gara, permetteva a soggetti non presenti in distinta di accedere alla zona antistante gli spogliatoio nonché consegnava con colpevole ritardo le chiavi dello spogliatoi alla terna”.

La classifica marcatori dopo 10 giornate:

10 reti: Gandolfo (Real Fieschi)

7 reti: S. Cagliani (Athletic Club Liberi)

6 reti: Massaro (Golfo Paradiso), Pannone (Don Bosco Spezia)

5 reti: Costa (Canaletto Sepor), Marasco (Rivasamba), Dapelo (Burlando), Raiola (Little Club G. Mora)

4 reti: Ruffino (Real Fieschi), Grosso (Athletic Club Liberi), Campagni (Forza e Coraggio)

3 reti: Fontana (Rivasamba), Rosati (Colli Ortonovo), Dell’Ovo, Di Muri (Cadimare), Ronconi (Real Fieschi), Monticone, M. Arlandini (Goliardicapolis), Ferdani (Don Bosco Spezia), Carrubba (Borzoli), Atzeni (Magra Azzurri)

2 reti: Vignolo (Little Club G. Mora), Cuccolo (Forza e Coraggio), Vacchino, Panico (Colli Ortonovo), Desogus (Cadimare), Incerti (Goliardicapolis), Paterno, Cilia (Rivasamba), Lessona (Real Fieschi), Carrubba (Borzoli), Rotela Pena (Burlando), Gaspari (Athletic Club Liberi), Barbieri, Grezzi (Casarza Ligure), Caneri (Canaletto Sepor), Battaglia (Golfo Paradiso), Fabris, Salas Mendoza, D. Galluccio, Curabba (Campomorone Sant’Olcese)

1 rete: Zapelli, Busi, Tuvo, Porro, Latin (Rivasamba), Goldoni, Santunione, N. Buffoni, Salamina, Romiti, Casassa (Magra Azzurri), Selva, Bacigalupo, Aprile, Carluccio (Golfo Paradiso), Torlione, Rusconi, Nardo, De Mattei, De Vecchi (Little Club G. Mora), Giordano, G. Esposito, Pesare, Conti (Forza e Coraggio), Owusu Ansah, Gatto, Ferrando (Goliardicapolis), Ibba, Nicolini, M. Valletta, Venturotti, Bertocchi, Selimi, Galassi, Bertagna (Don Bosco Spezia), Asimi, Pane, Cuneo (Real Fieschi), Dascanio, Becci, Boggio (Canaletto Sepor), Russo, A. D’Imporzano (Cadimare), Carboni, Cimieri (Burlando), Esibiti, Mendez, Vitellaro, Sciutto (Borzoli), Arnulfo, Del Vecchio, Ilardo, Pagano (Athletic Club Liberi), Torre, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), E. Lorenzini, Manfredi (Colli Ortonovo), D’Amelio, Pimentel, P. Oneto (Casarza Ligure)

Autoreti: 1 Valentini (pro Cadimare)