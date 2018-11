Pro Recco, Ratko Rudic: “Dobbiamo crescere nella fase conclusiva”

Sori. Un tempo di sofferenza, poi la Pro Recco in versione diesel ha carburato e affossato il Ferencvaros, vincendo per 9 a 6.

“Dopo il primo quarto ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli e di essere concentrati – osserva mister Ratko Rudic -. La nostra difesa funzionava abbastanza bene, abbiamo preso dei gol in maniera sfortunata più che per errori. Dobbiamo crescere nella fase conclusiva: durante gli allenamenti mostriamo una diversa qualità di tiro. Me lo spiego con il fatto che non abbiamo disputato molte partite combattute e sicuramente con il tempo miglioreremo“.

“Siamo stati poco lucidi nel primo quarto – ammette Francesco Di Fulvio -. Abbiamo forzato alcune occasioni perché inconsciamente volevamo già chiudere la gara. Loro sono stati bravi a difendersi e nel capitalizzare le occasioni. Poi noi abbiamo cambiato il nostro modo di interpretare la fase offensiva, abbiamo sfruttato i centri e sono arrivati i gol che erano mancati in apertura di match. È chiaro che ad inizio stagione ci sono aspetti da oliare“. Difficoltà in fase di conclusione? “Tra gara e allenamento è tutto diverso, la pressione è completamente diversa. E non dimentichiamoci che di fronte avevamo una squadra che punta a vincere la Champions”.