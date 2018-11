Genova. Prosegue, a suon di vittorie, il duello al vertice tra Praese e Marassi.

La Praese è andata a vincere (3-1) sul terreno del Torriglia, mettendo in mostra la vena realizzativa di Rossi (doppietta) e Cisternino Palagano.

La doppietta dello scatenato Novaresi e la rete di Ghiglia consentono al Marassi di mister Repetti di venire a capo della ferrea resistenza della Cella, che è sconfitto con l’onore delle armi.

Il Cogoleto perde per la seconda volta, in quindici giorni, tra le mura amiche, facendosi superare dalla Superba, grazie alla doppietta di Ferraro. Gli uomini di Pisani sono al quarto successo consecutivo, che li ha portati al quarto posto, condiviso con Torriglia e Olimpic Prà Pegliese.

Quest’ultima cede l’intera posta alla Cogornese, in goal con Donadeo, su un rigore molto contestato, e Molinelli. L’Olimpic termina la gara in otto uomini per le espulsioni di Barbieri, Rucco e Nalbone.

Il Multedo, in svantaggio di due reti (Novelli e Albanese) con il Bargagli, riesce nell’impresa di pareggiare le sorti dell’incontro con Di Donato e Parodi. Il Bargagli di Cappanera, in caso di vittoria, avrebbe raggiunto il Cogoleto (a quota 17), sul terzo gradino della classifica.

Anpi Casassa, Sori e Rapid Nozarego vincono i rispettivi incontri casalinghi.

I “partigiani” hanno la meglio (1-0, Ippolito) sul Borgo Rapallo, festeggiando la terza vittoria in campionato.

La rete di Messuri consente al Sori di battere la Genovese Boccadasse, alla sesta sconfitta in nove gare di campionato.

Il Rapid Nozarego piega, con il minimo scarto (1-0) il Cà de Rissi, il match point è ad opera di Pendola.

Classifica marcatori

Alessandro Novaresi (Marassi) è al comando con otto reti, seguito (a quota sei) da Filippo Craviotto (Cogoleto), Samuele Ghiglia (Marassi) e Simone Martinoia (Olimpic Pra’ Pegliese).